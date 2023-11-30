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«الداخلية» تفعّل الختم الرقمي لخدمات ترخيص الآليات والسائقين عبر الهوية الرقمية

11/30/2023 2:26:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت وزارة الداخلية أنها اعتمدت النماذج الجديدة لخدمات ترخيص الآليات والسائقين باستخدام الختم الرقمي من خلال الهوية الرقمية "UAE Pass"، اعتباراً من اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023.

وتشمل الخدمات

شهادة حيازة مركبة

شهادة تصدير مركبة خارج الدولة

شهادة تحويل مركبة داخل الدولة

شهادة تسفير سياحي

شهادة لمن يهمه الأمر - صحة بيانات رخصة القيادة

شهادة لمن يهمه الأمر - المالك الأول للمركبة

شهادة لمن يهمه الأمر - المركبة موجودة داخل الدولة

شهادة لمن يهمه الأمر - صحة بيانات المركبة

شهادة لمن يهمه الأمر - كشف المركبات

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