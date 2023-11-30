حمدان بن مبارك يستقبل رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم

استقبل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس "الأربعاء" في مقر الاتحاد بدبي، داتوك حاجي حميدن بن حاج محمد رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم.

وتناول الجانبان تعزيز علاقات التعاون بين الاتحادين الإماراتي والماليزي , كما تمت مناقشة شؤون الكرة الآسيوية ومسابقاتها والجهود المبذولة لتطويرها, والتعاون بين الاتحادات الوطنية الأعضاء , وأهمية الدورات وورش العمل التي تسعى لتحسين الأداء في جميع قطاعات اللعبة.



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