حمدان بن مبارك يستقبل رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس "الأربعاء" في مقر الاتحاد بدبي، داتوك حاجي حميدن بن حاج محمد رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم.
وتناول الجانبان تعزيز علاقات التعاون بين الاتحادين الإماراتي والماليزي , كما تمت مناقشة شؤون الكرة الآسيوية ومسابقاتها والجهود المبذولة لتطويرها, والتعاون بين الاتحادات الوطنية الأعضاء , وأهمية الدورات وورش العمل التي تسعى لتحسين الأداء في جميع قطاعات اللعبة.
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