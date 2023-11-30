حمدان بن مبارك: تضحيات شهدائنا ستبقى خالدة في الذاكرة



أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن تضحيات شهداء الوطن ستبقى خالدة في الذاكرة وفي سجل البطولات والشرف، باعتبارها تمثل أعلى قيم الوفاء والانتماء والولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال معاليه: "في الثلاثين من نوفمبر "يوم الشهيد" نقف إجلالاً وإكباراً لأبطالنا الذين لبّوا نداء الواجب الوطني، وضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل الحفاظ على مكانة الإمارات ورفعتها وقيمها وحماية منجزاتها".

وتابع: "إن ملاحم الشهداء غنية بالدروس والعبر وحافلة بقصص البطولة، وستبقى مشعل نور يضيء دروب الأجيال الحالية والجديدة، وتخصيص يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام ليوم الشهيد نوع من أنواع العرفان والتقدير لما قدمه الشهداء، فكل شهيد أضاف صفحة فخر إلى تاريخ الإمارات المطرز بالمجد".

وأضاف معاليه: "في هذا اليوم المجيد، نتذكر شجاعة الرجال البواسل، وصلابة أفراد عائلاتهم، وإيمانهم المطلق بأهمية تضحيات أبنائهم الذين أعطوا للوطن أغلى ما لديهم".

وقال: "إن هذه البطولات تُبقي علم الإمارات عالياً خفاقاً، يحمل في ألوانه قيم الإنسانية والعطاء والبناء والازدهار، والسلام، والتسامح والتعايش".

وأضاف: "شهداؤنا سد الوطن المنيع ودرعه المُحصن بالإيمان والولاء، وهذه الذكرى المجيدة تلهمنا وتدفعنا لمواصلة العطاء من أجل حماية المكتسبات التي حققتها دولتنا الغالية، وتحفزنا على تحقيق مزيد من الإنجازات في جميع المجالات".

وأكد معالي رئيس الاتحاد أن أسرة كرة القدم الإماراتية تستلهم من تضحيات شهدائنا كل معاني الفداء والولاء للوطن الغالي وقيادته الرشيدة، التي وضعت الإمارات في طليعة صفوف الدول المتقدمة، معززة القيم النبيلة، ومحافظة على إرثها الإنساني وعاداتها الأصيلة، وأن المجد والخلود يبقيان لشهداء الإمارات الأبرار، ويبقى كذلك كل التقدير لأسرهم.



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