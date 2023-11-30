محمد بن هزام: يوم الشهيد صفحة مهمة في تاريخ الوطن

عبر محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم عن كامل تقديره وإجلاله لشهداء الإمارات الأبرار، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة من أجل وطن الخير والسلام والإرادة.

وقال: "في الثلاثين من نوفمبر كل عام، هذا اليوم العظيم في تاريخ دولتنا، نعبر عن امتنانا لشهدائنا، الذين عبروا من خلال تضحياتهم عن أعلى درجات الولاء والوفاء للوطن وقيمه، ونؤكد خلاله على قوة تماسكنا ووحدتنا وولائنا لقيادتنا الرشيدة".

وأضاف: "في هذه المناسبة نجدد عهد الولاء والوفاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ولقيادتنا الحكيمة، ونؤكد أن تضحيات شهدائنا ستبقى منارة فخر تنير لنا طريق المجد."

وأوضح: " يوم الشهيد صفحة مهمة في تاريخ الوطن، نستلهم منها العبر في حب الإمارات والتضحية من أجلها، ونستقي منها دروس الولاء والانتماء والوفاء، وتحفزنا على مضاعفة العمل والعطاء، وتعزز التفافنا حول قيادتنا الرشيدة، وتجعلنا أكثر قدرة على الدفاع عن الإنجارات التي حققتها الدولة وتلك التي ستحققها في المستقبل".

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