قتيلان وعدد من الجرحى بينها خطيرة بإطلاق نار بالقرب من حي راموت بالقدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- قتل إسرائيليان، وأصيب 8 آحرون على الأقل بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء عملية إطلاق نار نفذت صباح اليوم الخميس في مدينة القدس، حيث تم إطلاق النار صوب مجموعة من المستوطنين عندما تواجدوا بمحطة لانتظار الحافلات عند مستوطنة "راموت".

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" أنه في الساعة 07:38 صباحا ورد بلاغ إلى مركز الاتصال 101 التابع للإسعاف في منطقة القدس، حول حادث إطلاق نار على شارع وايزمان في محطة للحافلات عند مدخل القدس.

وهرعت طواقم الإسعاف إلى مكان عملية إطلاق النار وقدمت العلاج الطبي إلى 7 حالات على الأقل وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا، إصابتان في حالة شديدة الخطورة، و5 بين الخطيرة والمتوسطة.

وأعلن مستشفى "شعاري تصيدك" بالقدس وصول 4 إصابات خطيرة وإصابة متوسطة من موقع عملية إطلاق النار قرب "راموت".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عملية إطلاق النار وقعت على الشارع الرئيسي عند مستوطنة "راموت" بالقدس، وعقب عملية إطلاق النار، استنفرت الشرطة الإسرائيلية قواتها وانتشرت في موقع عملية إطلاق النار عند "راموت".

وأفادت أن عملية إطلاق النار وقعت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، ونفذها ثلاثة فلسطينيين، استشهدوا في المكان.

وأعلنت الشرطة إطلاق النار على منفذي عملية إطلاق النار وكذلك على سائق مركبة بزعم أنه قام بإيصالهما للمكان.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتصب لها إلى أن قواتها "حيدت منفذي عملية إطلاق النار المشتبه بهما"، مشيرة إلى "تعزيز التواجد العسكري في منطقة العلمية".

وذكرت الشرطة أن المسلحين وصلا على متن مركبة، وتم إطلاق النار عليهما وإصابتهما من قبل جنديين ومدني.





يتبع...

