قتيلان وعدد من الجرحى بينها خطيرة بإطلاق نار بالقرب من حي راموت بالقدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- قتل إسرائيليان، وأصيب 8 آحرون على الأقل بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء عملية إطلاق نار نفذت صباح اليوم الخميس في مدينة القدس، حيث تم إطلاق النار صوب مجموعة من المستوطنين عندما تواجدوا بمحطة لانتظار الحافلات عند مستوطنة "راموت".
وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" أنه في الساعة 07:38 صباحا ورد بلاغ إلى مركز الاتصال 101 التابع للإسعاف في منطقة القدس، حول حادث إطلاق نار على شارع وايزمان في محطة للحافلات عند مدخل القدس.
وهرعت طواقم الإسعاف إلى مكان عملية إطلاق النار وقدمت العلاج الطبي إلى 7 حالات على الأقل وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا، إصابتان في حالة شديدة الخطورة، و5 بين الخطيرة والمتوسطة.
وأعلن مستشفى "شعاري تصيدك" بالقدس وصول 4 إصابات خطيرة وإصابة متوسطة من موقع عملية إطلاق النار قرب "راموت".
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عملية إطلاق النار وقعت على الشارع الرئيسي عند مستوطنة "راموت" بالقدس، وعقب عملية إطلاق النار، استنفرت الشرطة الإسرائيلية قواتها وانتشرت في موقع عملية إطلاق النار عند "راموت".
وأفادت أن عملية إطلاق النار وقعت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، ونفذها ثلاثة فلسطينيين، استشهدوا في المكان.
وأعلنت الشرطة إطلاق النار على منفذي عملية إطلاق النار وكذلك على سائق مركبة بزعم أنه قام بإيصالهما للمكان.
وأشارت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتصب لها إلى أن قواتها "حيدت منفذي عملية إطلاق النار المشتبه بهما"، مشيرة إلى "تعزيز التواجد العسكري في منطقة العلمية".
وذكرت الشرطة أن المسلحين وصلا على متن مركبة، وتم إطلاق النار عليهما وإصابتهما من قبل جنديين ومدني.
يتبع...
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