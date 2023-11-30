بريطانيا ترسل السفينة دايموند إلى الخليج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إنها أرسلت السفينة "دايموند" التابعة للبحرية الملكية للمساهمة في تعزيز الأمن في الخليج والمحيط الهندي.
وذكرت بريطانيا أن السفينة "ستعمل على ردع التصعيد من جانب الجهات المعادية التي تسعى إلى تعطيل الأمن البحري"، وستجري عمليات لضمان حرية الملاحة وطمأنة السفن التجارية وضمان التدفق الآمن للتجارة.
واحتجز الحوثيون في اليمن سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" في جنوب البحر الأحمر في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس "من المهم أن تعزز بريطانيا وجودنا في المنطقة للحفاظ على أمن بريطانيا ومصالحنا في عالم به اضطرابات ونزاعات أكثر".
روسيا اليوم
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