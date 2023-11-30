استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في مدينة القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استُشهد ثلاثة فلسطينيين ، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة القدس المحتلة وفقا لما اعلنت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" .
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن جيش الاحتلال أطلق الرصاص صوب مواطنين فلسطينيين بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار صوب مستعمرين في محطة انتظار حافلات، وسائق المركبة التي كانت تقلهما، ما أدى إلى استشهادهم على الفور.
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