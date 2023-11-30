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استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في مدينة القدس

11/30/2023 2:13:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استُشهد ثلاثة فلسطينيين ، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة القدس المحتلة وفقا لما اعلنت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" .

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن جيش الاحتلال أطلق الرصاص صوب مواطنين فلسطينيين بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار صوب مستعمرين في محطة انتظار حافلات، وسائق المركبة التي كانت تقلهما، ما أدى إلى استشهادهم على الفور.

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