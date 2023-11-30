زوارق إسرائيلية تقصف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة

زوارق إسرائيلية تقصف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة
التاريخ
11/30/2023 2:13:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قصفت زوارق إسرائيلية ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف صاروخية وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمديد الهدنة المؤقتة ليوم سابع.
MENAFN30112023000208011052ID1107514131
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.