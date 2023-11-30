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زوارق إسرائيلية تقصف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة

11/30/2023 2:13:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت زوارق إسرائيلية ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف صاروخية وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .


وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمديد الهدنة المؤقتة ليوم سابع.

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