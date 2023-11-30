الرئيس الألماني ينتظر نصف ساعة على سلم الطائرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انتشرت على مواقع التواصل لقطات للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وهو ينتظر عند باب الطائرة لدى وصوله إلى قطر، فيما تحدثت معلومات أنه انتظر لنصف ساعة قبل أن ينزل منها.
وحسب المعلومات فإنه عندما هبطت الطائرة، كانت السجادة الحمراء في انتظار الرئيس الألماني كما كان سفير برلين في الانتظار أيضا، ليلتحق به بعد ذلك ممثل عن قطر لاستقبال الضيف الألماني.
وفيما لم يتم الإعلان عن السبب وراء تأخر شتاينماير في النزول من الطائرة، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن طائرة شتاينماير هبطت أبكر قليلا من الموعد المحدد في برنامج الزيارة.
روسيا اليوم
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