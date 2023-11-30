الرئيس الألماني ينتظر نصف ساعة على سلم الطائرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انتشرت على مواقع التواصل لقطات للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وهو ينتظر عند باب الطائرة لدى وصوله إلى قطر، فيما تحدثت معلومات أنه انتظر لنصف ساعة قبل أن ينزل منها.

وحسب المعلومات فإنه عندما هبطت الطائرة، كانت السجادة الحمراء في انتظار الرئيس الألماني كما كان سفير برلين في الانتظار أيضا، ليلتحق به بعد ذلك ممثل عن قطر لاستقبال الضيف الألماني.

وفيما لم يتم الإعلان عن السبب وراء تأخر شتاينماير في النزول من الطائرة، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن طائرة شتاينماير هبطت أبكر قليلا من الموعد المحدد في برنامج الزيارة.

روسيا اليوم