-->

Friday, 01 December 2023 07:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الألماني ينتظر نصف ساعة على سلم الطائرة

11/30/2023 2:13:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انتشرت على مواقع التواصل لقطات للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وهو ينتظر عند باب الطائرة لدى وصوله إلى قطر، فيما تحدثت معلومات أنه انتظر لنصف ساعة قبل أن ينزل منها.

وحسب المعلومات فإنه عندما هبطت الطائرة، كانت السجادة الحمراء في انتظار الرئيس الألماني كما كان سفير برلين في الانتظار أيضا، ليلتحق به بعد ذلك ممثل عن قطر لاستقبال الضيف الألماني.
وفيما لم يتم الإعلان عن السبب وراء تأخر شتاينماير في النزول من الطائرة، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن طائرة شتاينماير هبطت أبكر قليلا من الموعد المحدد في برنامج الزيارة.

روسيا اليوم

MENAFN30112023000208011052ID1107514130

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث