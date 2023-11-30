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الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من بيت لحم

11/30/2023 2:13:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثمانية مواطنين فلسطينيين من محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مصعب طه العروج من منطقة العروج شرقا، وحمودة ياسين أبو سرور من مخيم عايدة شمالا، وعلي أحمد طقاطقة، وأحمد حسين طقاطقة، وجعفر محمود طقاطقة ونجله علي، وأسامة محمد طقاطقة، وعلي أحمد طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت وفتشت وعبثت بمحتويات عدد كبير من منازل المواطنين الفلسطينيين في بيت فجار.

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