شاهد : اسلحة منفذي عملية القدس المحتلة اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وثقت وسائل اعلام تابعة لشرطة الاحتلال اسلحة منفذي عملية مستوطنة "راموت" في القدس والتي ادت لمقتل واصابة عدد من المستوطنين صباح اليوم .
وافادت اذاعة جيش الاحتلال بمقتل اسرائيليين وعدد من الاصابات بعملية نفذها فلسطينيين صباح اليوم .
فيما اعلنت وكالة الانباء الفلسطينية عن استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة القدس المحتلة.
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