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الاحتلال يعتقل فلسطينيا من قلقيلية

11/30/2023 2:13:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا من مدينة قلقيلية.
وأفاد شهود عيان لـ"وفا "، بأن الاحتلال اعتقل المواطن الفلسطيني راتب فراج في الأربعينيات من العمر، بعد مداهمة منزله وفتشته.

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