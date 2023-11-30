الاحتلال يعتقل فلسطينيا من قلقيلية
التاريخ
11/30/2023 2:13:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا من مدينة قلقيلية.
وأفاد شهود عيان لـ"وفا "، بأن الاحتلال اعتقل المواطن الفلسطيني راتب فراج في الأربعينيات من العمر، بعد مداهمة منزله وفتشته.
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