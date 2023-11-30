مشهد يحبس الأنفاس... علقت تحت الماء مختنقة أمام المتفرجين في افريقيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجت امرأة تعمل كحورية بحر في مركز تجاري في جنوب أفريقيا من كارثة أثناء السباحة داخل حوض السمك.
وبدت السيدة تسبح داخل الحوض الكبير مرتدية ذيل حورية وتلوح للمتسوقين الذين ينظرون إليها ويسجلون مقاطع فيديو على هواتفهم المحمولة.
ومن ثم وأثناء صعودها للأعلى لالتقاط أنفاسها علق ذيلها بالشعاب المرجانية في قاع حوض السمك وكادت تختنق أمام المتفرجين، وفي تصرف يظهر سرعة بديهتها خلعت زيها الذي كان يمنعها من الصعود إلى الأعلى.
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