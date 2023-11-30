-->

Friday, 01 December 2023 07:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشهد يحبس الأنفاس... علقت تحت الماء مختنقة أمام المتفرجين في افريقيا

11/30/2023 2:13:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجت امرأة تعمل كحورية بحر في مركز تجاري في جنوب أفريقيا من كارثة أثناء السباحة داخل حوض السمك.

وبدت السيدة تسبح داخل الحوض الكبير مرتدية ذيل حورية وتلوح للمتسوقين الذين ينظرون إليها ويسجلون مقاطع فيديو على هواتفهم المحمولة.

ومن ثم وأثناء صعودها للأعلى لالتقاط أنفاسها علق ذيلها بالشعاب المرجانية في قاع حوض السمك وكادت تختنق أمام المتفرجين، وفي تصرف يظهر سرعة بديهتها خلعت زيها الذي كان يمنعها من الصعود إلى الأعلى.

العربية

MENAFN30112023000208011052ID1107514125

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث