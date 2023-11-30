الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ينمو بقوة في الربع الثالث من العام

(MENAFN
) في تطور غير متوقع، تجاوزت الولايات المتحدة التوقعات الاقتصادية بزيادة أكبر من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من 2023. وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة، في قراءة ثانوية، أن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من هذا العام 2023، متجاوزًا التوقعات التي توقعت أن تظل نسبة النمو ثابتة عند 4.9 في المائة استنادًا إلى القراءة الأولى.
كما يعتبر هذا المعدل الحالي للنمو هو الأعلى منذ الربع الرابع من عام 2021، مما يبرز المرونة القوية للاقتصاد الأمريكي على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، وخاصة تشديد السياسة النقدية بهدف التصدي لظاهرة التضخم.
في حين سجلت الولايات المتحدة الأمريكية نموًا بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام 2023، خلال الفترة من شهر إبريل إلى شهر يونيو، وهو أداء ملحوظ يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وتحديات أخرى.
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