شركة العقارات النمساوية "سينغا" تصرح بتقديم طلب إفلاس

(MENAFN
) أعلنت "سينغا"، وهي أكبر شركة عقارات في النمسا ولها تأثير كبير على سوق العقارات في البلاد، يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر، عن قرار مفاجئ بتقديم طلب إفلاس، مما يمثل تطورًا هامًا وملفتًا في سياق قطاع العقارات المحلي. وجاء في بيان الشركة أن إدارتها ستقوم بتقديم طلب رسمي للبدء في إجراءات الإفلاس أمام المحكمة في فيينا، بهدف إجراء إعادة هيكلة جذرية.
كما أن "سينغا" تعتزم أيضًا تقديم طلب للموافقة على خطة إعادة التنظيم وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج، مما يظهر التزام الشركة بتحقيق عمليات الإعادة الهيكلية بشكل فعال. وأكدت الشركة في بيانها الرسمي أن هدفها الرئيسي هو استمرار الأعمال التجارية ضمن إطار إدارة ذاتية، وضمان إعادة هيكلة الشركة بشكل مستدام يسمح بتحقيق الاستقرار المالي.
كذلك تعرضت "سينغا" لتأثير سلبي جراء التقلبات في سوق العقارات الأوروبي، نتيجة لأكبر ارتفاع في تكاليف الاقتراض على مدار تاريخ اليورو البالغ نحو 25 عامًا. وهذا التحول الاقتصادي الغير متوقع أثر على أداء الشركة وجعلها غير قادرة على تحقيق التوقعات والتعامل بفعالية مع الضغوط المالية.
في حين فشلت "سينغا" أيضًا في تأمين تمويل بقيمة 600 مليون يورو، الذي كانت بحاجة إليه خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفقًا لتقرير بلومبرج. وهذا التحدي المالي يضع الشركة في موقف صعب، مما دفعها إلى اللجوء إلى إجراءات الإفلاس وخطة إعادة التنظيم لضمان استمراريتها واستعادة استقرارها المالي في المستقبل.
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