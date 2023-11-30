مخزونات النفط الخام والبنزين والمشتقات في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ

(MENAFN
) في تطور غير متوقع، حققت الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في مخزونات النفط الخام والبنزين والمشتقات خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبيان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر. هذه البيانات تأتي في تناقض مع توقعات المحللين، خاصة في ضوء استطلاع رويترز الذي توقع انخفاضًا قدره 933 ألف برميل في مخزونات النفط الخام.
كما أفادت الإدارة أن مخزونات النفط الخام سجلت ارتفاعًا غير متوقع بلغ 1.6 مليون برميل، ووصلت إلى إجمالي 449.7 مليون برميل. كما سُجل ارتفاعًا بلغ 1.9 مليون برميل في مخزونات النفط في مركز التسليم في كوشينج، أوكلاهوما.
كذلك أشارت الإدارة إلى زيادة في استهلاك النفط الخام من قبل مصافي النفط الأمريكية، حيث ارتفع بمقدار 518 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي. وجاء هذا الارتفاع في تزامن مع زيادة نسبة تشغيل المصافي بنسبة 2.8 نقطة في المائة خلال الفترة ذاتها.
في حين شهدت مخزونات البنزين أيضًا زيادة غير متوقعة بلغت 1.8 مليون برميل، لتصل إلى إجمالي 218.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، متناقضة مع توقعات المحللين الذين توقعوا زيادة أقل بمقدار 229 ألف برميل.
وفي مفاجأة أخرى، سُجل ارتفاع كبير في مخزونات المشتقات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بلغ 5.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، لتصل إلى إجمالي 110.8 مليون برميل. وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض بمقدار 394 ألف برميل. وأوضحت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 665 ألف برميل يوميًا.
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