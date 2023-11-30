تحديات تواجه "أوبن اي آي" بعد عودة سام ألتمان كرئيس تنفيذي

(MENAFN
) بعد خمسة أيام من الفوضى، يظل الكثيرون يتساءلون عما إذا كان سام ألتمان، الذي عين مؤخرًا رئيسًا تنفيذيًا لشركة أوبن اي آي، سيتمكن من استعادة الاستقرار في الشركة على الفور. وشهدت الفترة الأخيرة تقلبات كبيرة أثارت الشكوك حول مستقبل أوبن اي آي، التي وصلت في إحدى لحظاتها إلى قيمة تتجاوز 100 مليار دولار، مما جعلها واحدة من أبرز وأنجح شركات الناشئة في وادي السيليكون.
كما تتجه المهمة الأولى للمجلس الإداري الجديد نحو التعامل مع فوضى الحوكمة التي ورثوها ووضع خطة تتفق مع المهمة الأساسية للشركة في جعل الذكاء الاصطناعي آمنًا للعالم. ويعتبر الحفاظ على توازن حيوي مسألة حيوية - حيث يجب على الشركة الاعتراف بمخاطر تحملها مسؤوليات تفوق قدرتها على التعامل معها، في الوقت الذي تتجنب فيه إقامة شراكات مع أقرب عملائها وشركائها.
كذلك اتبع ألتمان نهجًا متعدد الاتجاهات في بناء النسخة 1.0 من أعمال أوبن اي آي, وحققت جي بي تي 3 شهرة واسعة في عالم التكنولوجيا خلال 2022. ومع ذلك، يتطلب الإصدار 2.0 استراتيجية أكثر تركيزًا لتحقيق إمكانيات أوبن اي آي بالكامل كشركة رائدة في عصر الذكاء الاصطناعي، مع تجنب التحديات المتزايدة.
في حين تظهر أمثلة حديثة كيف يمكن لخطة الأعمال الطموحة أحيانًا أن تؤدي إلى نتائج عكسية، وتبرز الحاجة الحتمية إلى تحديد مجموعة أهداف أكثر تحديدًا. كمثال بارز، أعلنت أوبن اي آي مؤخرًا عن إمكانية للمطورين إنشاء دردشات آلية مخصصة وكيانات ذكية، تُعرف باسم جي بي تي، وإطلاقها عبر أوبن اي آي ستور الجديد - وهو متجر للذكاء الاصطناعي. هذه الخطوة أثارت استغراب مجموعة كبيرة من الشركات التي نشأت بهدف بناء خدمات تعتمد على نموذج أوبن اي آي.
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