تسلا تحافظ على سرية "سايبر تراك" التي سيكشف عنها اليوم الخميس

(MENAFN
) بالرغم من الترقب المتزايد لاحتفال شركة تسلا بإطلاق شاحنتها الكهربائية المنتظرة بشدة، "سايبر تراك"، تبقى الكثير من التفاصيل الرئيسية، مثل السعر والمدى والمواصفات، محاطة بالغموض. ومن المقرر الكشف عن هذه التفاصيل في الحدث المنتظر اليوم الخميس بتاريخ 30 نوفمبر، إلا أن شركة السيارات الكهربائية الأمريكية حافظت على غطاء من السرية حول المعلومات الحاسمة بشأن هذه الشاحنة الرائدة.
كما تم عرض نموذج "سايبر تراك" لأول مرة كنموذج اختبار في نوفمبر 2019، وشهدت بداية الإنتاج التجريبي في يوليو من العام التالي. وفي إطار الخطط الأولية التي أعلنتها تسلا في إبريل، كانت التسليمات المستهدفة للمشترين ستبدأ في أيلول. من المتوقع أن تتوفر الشاحنة بفئتين من المدى، حيث تشير تقديرات وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى إمكانية اختيار مدى 400 كم أو 800 كم.
كذلك يشكل إطلاق "سايبر تراك" دخولاً هاماً لتسلا في عالم السيارات الركاب، حيث لم تقم الشركة بإطلاق سيارة ركاب جديدة منذ إطلاق طراز موديل واي في بداية عام 2020. وفي ذلك الوقت، أعلنت تسلا عن سعر ابتدائي للسيارة قدره 39,000 دولار، ومع ذلك، أبدى إيلون ماسك، مؤسس ورئيس تسلا، رغبته في أن يكون السعر الفعلي أقل من 50,000 دولار.
في حين على الرغم من اقتراب تاريخ الإطلاق، فإن تسلا اختارت الاحتفاظ بتفاصيل حاسمة تحت الأضواء، مما يترك المحبين والمشترين المحتملين يترقبون بفارغ الصبر للحصول على المزيد من المعلومات حول أسعار ومواصفات "سايبر تراك". ولفت إيلون ماسك في تصريحات سابقة إلى أن الأسعار الفعلية قد تتجاوز بشكل كبير التقديرات الأولية.
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