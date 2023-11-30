اشتباكات عنيفة في طولكرم اثر اقتحام الاحتلال للمدينة ومخيمها

MENAFN - Al Wakeel News)اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة طولكرم ومخيمها.



وأفادت مراسلة "وفا " ، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة ضخمة ، اقتحمت المدينة من المنطقة الغربية، وجابت مختلف شوارعها وأحياءها خاصة الحي الجنوبي والحي الشرقي وصولا الى مداخل المخيم .



وأضافت أن قوات الاحتلال ترافقها الكلاب البوليسية، اقتحمت المخيم وتمركزت في حارات البلاونة وحمام وشارع المدارس، ونشرت قناصتها على أسطح المباني العالية في محيط المخيم، في الوقت الذي قامت جرافة الاحتلال بتجريف وتخريب شوارع المخيم الرئيسية، وتحطيم مركبات وممتلكات المواطنين.



وأضافت أن مواجهات عنيفة تدور الآن بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الاعيرة النارية بكثافة دون ان يبلغ عن اصابات.



كما تمركزت دوريات الاحتلال في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، واعترضت عمل سيارات الاسعافات عبر إيقافها وتفتيشها واخضاع سائقيها للاستجواب.



وقامت قوات الاحتلال باقتحام عدد من منازل المواطنين في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، وأفادت مصادر محلية باعتقال الشاب عبد الفتاح القدومي من منزله في الحي.



وتجوب طائرة استطلاع سماء المدينة بارتفاع منخفض.

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