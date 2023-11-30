قبل بدء العمليات العسكرية جنوبي غزة.. طلب أميركي من الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تواصل الولايات المتحدة الأميركية نقاشاتها مع الاحتلال، في إطار تمكين حماية المدنيين الفلسطينيين، الذين فروا إلى جنوب قطاع غزة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" عن العديد من المسؤولين الأميركيين.



ومن بين الخيارات العديدة التي يتداولها المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون، نقل المدنيين الذين فروا إلى الجنوب في بداية الحرب إلى الشمال بمجرد انتهاء العمليات العسكرية هناك.



ويمثل إعادة المدنيين إلى الشمال تحدياً إنسانيا كبيراً، حيث تضرر ما يقدر بنحو 40 إلى 50 % من المباني في شمال غزة.



وبحسب مسؤول أميركي فإن أحد الأسباب الرئيسية التي من المتوقع أن يبدأ بها الاحتلال، تركيز عملياتها العسكرية في جنوب غزة، هو أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن قيادة حماس قد فرت إلى تلك المنطقة.



ولم يذكر المسؤول بحسب "سي إن إن" ما إذا كانت هذه معلومات استخباراتية أميركية أم إسرائيلية.



وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إن مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن أخبروا الاحتلال بأنهم لا يريدون رؤية جيش الاحتلال الإسرائيلي يستأنف ذات الضربات الذي نفذها شمالا وأدت لدمار واسع، وبدلا من ذلك يجب عليه أن يكون أكثر حذراً وحرصاً ودقة.

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