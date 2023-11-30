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مسيرة إيرانية حلقت قرب حاملة طائرات أميركية

11/30/2023 1:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال قائد الأسطول الخامس الأميركي إن مسيرة إيرانية حلقت بطريقة غير مهنية وغير آمنة قرب حاملة الطائرات آيزنهاور في المياه الدولية للخليج العربي.
وأضاف أن المسيرة الإيرانية اقتربت حتى ١٥٠٠ متر من حاملة الطائرات آيزنهاور رغم التحذيرات .

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