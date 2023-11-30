مسيرة إيرانية حلقت قرب حاملة طائرات أميركية

مسيرة إيرانية حلقت قرب حاملة طائرات أميركية
التاريخ
11/30/2023 1:12:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال قائد الأسطول الخامس الأميركي إن مسيرة إيرانية حلقت بطريقة غير مهنية وغير آمنة قرب حاملة الطائرات آيزنهاور في المياه الدولية للخليج العربي.
وأضاف أن المسيرة الإيرانية اقتربت حتى ١٥٠٠ متر من حاملة الطائرات آيزنهاور رغم التحذيرات .
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