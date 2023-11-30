-->

Friday, 01 December 2023 07:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصرع 13 شخصا بحريق في كازاخستان

11/30/2023 1:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ في ألماتا، وهي أكبر مدينة في كازاخستان، بأن حريقا اندلع في مبنى تم تحويله إلى نزل جماعي في هذه المدينة، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا.


وجاء في بيان المكتب: "في الساعة 05:33 (02:33 بتوقيت موسكو) من يوم 30 نوفمبر، تم الإبلاغ عن حريق في شارع عدي شاريبوف في ألماتا. وخلال 7 دقائق وصلت سيارات الإطفاء الأولى إلى مكان الحادث. وعند وصول رجال الإطفاء كانت النيران مشتعلة في الطابق السفلي من المبنى السكني المكون من ثلاثة طوابق، حيث تم تحويل الطابق الأول والطابق السفلي إلى نزل( هوستل)".


ووفقا للبيان، تم إطفاء الحريق الساعة 06:22 بالتوقيت المحلي في البلاد . وبشكل مبدئي تم العثور خلال فحص مكان الحادث، على 13 ضحية ويجري تحديد هوياتهم، وتدل التحقيقات المبدئية على أنهم تسمموا بغاز أول أكسيد الكربون، وكذلك تم نقل شخصين إلى المستشفى نتيجة الحادث.


ووفقا لأحدث البيانات، كان هناك 72 شخصا في النزل، وتمكن 59 من الخروج من المبنى بأنفسهم، لا يزال التحقيق مستمرا للتعرف على أسباب الحادث.

روسيا اليوم


MENAFN30112023000208011052ID1107513922

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث