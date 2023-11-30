مصرع 13 شخصا بحريق في كازاخستان

MENAFN - Al Wakeel News)أفاد المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ في ألماتا، وهي أكبر مدينة في كازاخستان، بأن حريقا اندلع في مبنى تم تحويله إلى نزل جماعي في هذه المدينة، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا.



وجاء في بيان المكتب: "في الساعة 05:33 (02:33 بتوقيت موسكو) من يوم 30 نوفمبر، تم الإبلاغ عن حريق في شارع عدي شاريبوف في ألماتا. وخلال 7 دقائق وصلت سيارات الإطفاء الأولى إلى مكان الحادث. وعند وصول رجال الإطفاء كانت النيران مشتعلة في الطابق السفلي من المبنى السكني المكون من ثلاثة طوابق، حيث تم تحويل الطابق الأول والطابق السفلي إلى نزل( هوستل)".



ووفقا للبيان، تم إطفاء الحريق الساعة 06:22 بالتوقيت المحلي في البلاد . وبشكل مبدئي تم العثور خلال فحص مكان الحادث، على 13 ضحية ويجري تحديد هوياتهم، وتدل التحقيقات المبدئية على أنهم تسمموا بغاز أول أكسيد الكربون، وكذلك تم نقل شخصين إلى المستشفى نتيجة الحادث.



ووفقا لأحدث البيانات، كان هناك 72 شخصا في النزل، وتمكن 59 من الخروج من المبنى بأنفسهم، لا يزال التحقيق مستمرا للتعرف على أسباب الحادث.



روسيا اليوم