البرازيل: غزة تئن تحت مستوى غير مسبوق من العنف

البرازيل: غزة تئن تحت مستوى غير مسبوق من العنف
التاريخ
11/30/2023 1:12:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، إن "قطاع غزة يئن تحت مستوى غير مسبوق من العنف وأن أكثر من 5 آلاف طفل فلسطيني استشهدوا ".
وأضاف خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، في نيويورك حول الوضع في الشرق الأوسط، أن "القطاع بات أخطر مكان في العالم يمكن لطفل أن يعيش فيه".
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