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البرازيل: غزة تئن تحت مستوى غير مسبوق من العنف

11/30/2023 1:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، إن "قطاع غزة يئن تحت مستوى غير مسبوق من العنف وأن أكثر من 5 آلاف طفل فلسطيني استشهدوا ".
وأضاف خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، في نيويورك حول الوضع في الشرق الأوسط، أن "القطاع بات أخطر مكان في العالم يمكن لطفل أن يعيش فيه".

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