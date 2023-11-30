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3 إصابات بحوادث مُتفرقة وقعت على طرق خارجية خلال 24 ساعة

11/30/2023 1:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر الدوريات الخارجية، خلال 24 ساعة الماضية، مع عدة حوادث، نتج عنها عدة إصابات، تم إسعافها ونقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق أوتوستراد المفرق - الزرقاء، ونتج عنه إصابات خفيفة، وتم اجراء اللازم بنفس الموقع من قبل مجموعات الدفاع المدني، وعلل سبب الحادث بارتكاب التتابع القريب.


وأضاف المندوب، أنه تم التعامل مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، عند منطقة حميمة، ونتج عنه إصابتين متوسطتين، تم اسعافهما باتجاه مستشفى الأمير هاشم، واتخاذ الإجراء اللازم.


كما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة، فجر اليوم، في منطقة دبة حانوت باتجاه العقبة، ولم ينتج عنه أي إصابات.

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