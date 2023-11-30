إندونيسيا: الهدنة الإنسانية في غزة ضيقة للغاية وهشة

إندونيسيا: الهدنة الإنسانية في غزة ضيقة للغاية وهشة
التاريخ
11/30/2023 1:12:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة خارجية إندونيسيا، ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي، إن الهدنة الإنسانية في غزة ضيقة للغاية وهشة.
وأضافت مارسودي أمام مجلس الأمن الذي ناقش القضية الفلسطينية إن الهدنة "لن تكون قادرة على خلق وضع أفضل في غزة".
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