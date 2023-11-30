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إندونيسيا: الهدنة الإنسانية في غزة ضيقة للغاية وهشة

11/30/2023 1:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة خارجية إندونيسيا، ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي، إن الهدنة الإنسانية في غزة ضيقة للغاية وهشة.
وأضافت مارسودي أمام مجلس الأمن الذي ناقش القضية الفلسطينية إن الهدنة "لن تكون قادرة على خلق وضع أفضل في غزة".

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