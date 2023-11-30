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روسيا تدعو إلى وقف الحرب وضمان أمن المدنيين في غزة

11/30/2023 1:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف أهمية الاتفاق على هدنة إنسانية في غزة وسط تبادل الأسرى، مشددا على ضرورة وقف الحرب وضمان أمن المدنيين.
وقال بوغدانوف، في تصريحات صحفية: "منذ البداية دعت روسيا إلى وقف الأعمال العدائية، وإلى إطلاق جميع الأسرى، والبدء في عملية مفاوضات لإقامة سلام عادل وشامل".

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