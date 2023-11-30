روسيا تدعو إلى وقف الحرب وضمان أمن المدنيين في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف أهمية الاتفاق على هدنة إنسانية في غزة وسط تبادل الأسرى، مشددا على ضرورة وقف الحرب وضمان أمن المدنيين.
وقال بوغدانوف، في تصريحات صحفية: "منذ البداية دعت روسيا إلى وقف الأعمال العدائية، وإلى إطلاق جميع الأسرى، والبدء في عملية مفاوضات لإقامة سلام عادل وشامل".
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