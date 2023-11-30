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زاخاروفا: مذكرة منعي من التحليق فوق بلغاريا غباء خطير

11/30/2023 1:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قرار سلطات بلغاريا منع طائرة وزير الخارجية سيرغي لافروف من التحليق عبر أجواء هذه الدولة إذا كانت على متنها بـ"الغباء الخطير".
وكتبت زاخاروفا على قناتها في تيلغرام: "الحديث لا يدور فقط عن تصرف غبي، بل يتعلق بالغباء الخطير لبعض المتآمرين في هياكل السلطة في بلغاريا. الحقيقة هي أن قواعد الحركة الجوية، تنظمها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944، التي تنص على أن مفهوم أراضي الدولة يتعلق بالأراضي البرية والمياه الإقليمية المجاورة لها، أما المجال الجوي فلا يدخل ضمن هذا المفهوم".
وأوضحت زاخاروفا أنه في هذا الصدد، أن تأثير "عقوبات الاتحاد الأوروبي غير القانونية لا يمكن أن يشمل الطيران بدون توقف على متن طائرة لشخص ممنوع من دخول أراضي الدولة.
ووفقا لها، لأول مرة في التاريخ، منعت سلطات دولة ليس طائرة، بل شخصا على متن الطائرة، من التواجد في مجالها الجوي، لأنه وفقا لمذكرة من المؤسسة الدبلوماسية البلغارية، فقد تم السماح لطائرة وزارة الخارجية الروسية نفسها بالتحليق فوق أراضي بلغاريا.
وقالت زاخاروفا: "هل فكر المسؤولون البلغار أنه يمكن كرد على ذلك، تطبيق إجراءات مماثلة على الآلاف من موظفي الناتو الموجودين على قوائم العقوبات الروسية؟ هل فكروا فعلا في خلق سابقة عالمية خطيرة؟ أعتقد لا. من أعطى الحق للمسؤولين الأميين في صوفيا في فضح الشعب البلغاري؟ بالمناسبة، نحن بالفعل في سكوبيه".
ووصل لافروف إلى سكوبيه في 30 نوفمبر، للمشاركة في مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وكان من المفترض أن تحلق طائرته إلى هناك عبر الأراضي البلغارية، لكن الجانب البلغاري رفض السماح للطائرة بالتحليق إذا كانت زاخاروفا على متنها، فعبرت طائرة الوزير الروسي إلى مقدونيا الشمالية عبر المجال الجوي لليونان.

روسيا اليوم

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