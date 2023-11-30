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الصين تدعو لإرساء هدنة إنسانية مستدامة في غزة

11/30/2023 1:12:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالبت وزارة الخارجية الصينية في وثيقة نشرتها الخميس، بأن يتم فورا إرساء“هدنة إنسانية مستدامة” بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.
وقالت الوزارة في الوثيقة إنه“يجب على أطراف النزاع أن ترسي فورا هدنة إنسانية دائمة ومستدامة”، داعية إلى“وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء القتال”.

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