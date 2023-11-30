الصين تدعو لإرساء هدنة إنسانية مستدامة في غزة

الصين تدعو لإرساء هدنة إنسانية مستدامة في غزة
التاريخ
11/30/2023 1:12:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالبت وزارة الخارجية الصينية في وثيقة نشرتها الخميس، بأن يتم فورا إرساء“هدنة إنسانية مستدامة” بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.
وقالت الوزارة في الوثيقة إنه“يجب على أطراف النزاع أن ترسي فورا هدنة إنسانية دائمة ومستدامة”، داعية إلى“وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء القتال”.
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