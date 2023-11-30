بايدن يؤكد إطلاق سراح أسيرة أميركية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية الأمريكية "ليئات بينين" التي كانت محتجزة في غزة، وقال إنها في أمان بمصر.
وأكد مصدر إسرائيلي، أن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، الذين أطلق سراحهم بموجب المرحلة السادسة من الاتفاق، بينهم أميركية.
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