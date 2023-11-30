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بايدن يؤكد إطلاق سراح أسيرة أميركية في غزة

11/30/2023 1:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية الأمريكية "ليئات بينين" التي كانت محتجزة في غزة، وقال إنها في أمان بمصر.


وأكد مصدر إسرائيلي، أن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، الذين أطلق سراحهم بموجب المرحلة السادسة من الاتفاق، بينهم أميركية.

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