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عملية في القدس وإصابات عديدة بين المستوطنين - فيديو

11/30/2023 1:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن 6 إصابات على الأقل في عملية إطلاق نار في القدس.


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