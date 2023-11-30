عملية في القدس وإصابات عديدة بين المستوطنين - فيديو

عملية في القدس وإصابات عديدة بين المستوطنين - فيديو
التاريخ
11/30/2023 1:12:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن 6 إصابات على الأقل في عملية إطلاق نار في القدس.
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