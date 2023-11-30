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رئيس مجلس الدولة الليبي يبحث في موسكو سبل تعزيز التعاون الروسي الليبي

11/30/2023 1:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يجري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية محمد تكالة زيارة رسمية إلى روسيا تهدف لبحث قضايا تعزيز التعاون الروسي الليبي في مختلف المجالات.
وبدأ وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي برئاسة تكالة زيارته الرسمية إلى موسكو في وقت سابق هذا الأسبوع بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول عند جدار الكرملين.

وأجرى تكالة الثلاثاء محادثات تفصيلية مع رئيسة مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية الروسية فالنتينا ماتفيينكو، تاولت قضايا تعزيز التعاون الروسي الليبي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلوم والتعليم والتكنولوجيا، حسبما ذكر بيان للسفارة الروسية في ليبيا.

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