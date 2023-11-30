وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- توفي يوم الأربعاء وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الحائز على جائزة نوبل للسلام والمثير للجدل وصاحب القوة الدبلوماسية التي تركت خدمته في عهد رئيسين علامة لا تمحى على السياسة الخارجية الأمريكية.

وقالت كيسنجر أسوشيتس إن كيسنجر توفي في منزله في ولاية كونيتيكت.

كان كيسنجر نشطًا بعد مرور مائة عام على عمره، حيث حضر اجتماعات في البيت الأبيض، ونشر كتابًا عن أساليب القيادة، وأدلى بشهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ حول التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية. وفي يوليو 2023، قام بزيارة مفاجئة إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ففي سبعينيات القرن العشرين، كان له يد في العديد من الأحداث العالمية التي غيرت حقبة العقد أثناء عمله كوزير للخارجية في عهد الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون.

أدت جهود اللاجئ اليهودي الألماني المولد إلى الانفتاح الدبلوماسي للصين، ومحادثات تاريخية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي للحد من الأسلحة، وتوسيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب، واتفاقيات باريس للسلام مع فيتنام الشمالية.

كيسنجر والشرق الأوسط

تضاءل عهد كيسنجر كمهندس رئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية مع استقالة نيكسون في عام 1974. ومع ذلك، استمر في كونه قوة دبلوماسية في عهد الرئيس جيرالد فورد وتقديم آراء قوية طوال بقية حياته.

وبينما أشاد الكثيرون بكيسنجر لتألقه وخبرته الواسعة، وصفه آخرون بأنه مجرم حرب لدعمه الديكتاتوريات المناهضة للشيوعية، وخاصة في أمريكا اللاتينية. وفي سنواته الأخيرة، كانت رحلاته مقيدة بجهود بذلتها دول أخرى لاعتقاله أو استجوابه بشأن السياسة الخارجية الأمريكية السابقة.

وكانت جائزة السلام التي حصل عليها عام 1973 ـ والتي مُنحت مناصفة مع لو دوك ثو من فيتنام الشمالية، والذي رفض الجائزة ـ واحدة من أكثر الجوائز إثارة للجدل على الإطلاق. استقال اثنان من أعضاء لجنة نوبل بسبب الاختيار وأثيرت أسئلة حول القصف السري الأمريكي لكمبوديا.

كان كيسنجر ثرثارًا فيما يتعلق بالسياسة، وكان متحفظًا في الأمور الشخصية، على الرغم من أنه أخبر أحد الصحفيين ذات مرة أنه يرى نفسه كبطل رعاة البقر، يركب وحده.

كلية هارفارد

ولد هاينز ألفريد كيسنجر في فورث بألمانيا في 27 مايو 1923، وانتقل إلى الولايات المتحدة مع عائلته في عام 1938 قبل الحملة النازية لإبادة يهود أوروبا.

وبتحويل اسمه إلى هنري، أصبح كيسنجر مواطنًا أمريكيًا متجنسًا في عام 1943، وخدم في الجيش في أوروبا في الحرب العالمية الثانية، وذهب إلى جامعة هارفارد في منحة دراسية، وحصل على درجة الماجستير في عام 1952 والدكتوراه في عام 1954. وكان في جامعة هارفارد أعضاء هيئة التدريس لمدة 17 عاما القادمة.

خلال معظم تلك الفترة، عمل كيسنجر كمستشار للوكالات الحكومية، بما في ذلك عام 1967 عندما عمل كوسيط لوزارة الخارجية في فيتنام. لقد استخدم علاقاته مع إدارة الرئيس ليندون جونسون لنقل المعلومات حول مفاوضات السلام إلى معسكر نيكسون.

عندما أدى تعهد نيكسون بإنهاء حرب فيتنام إلى فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 1968، أحضر كيسنجر إلى البيت الأبيض كمستشار للأمن القومي.

لكن عملية "الفتنمة" - تحويل عبء الحرب من نصف مليون جندي أمريكي إلى الفيتناميين الجنوبيين - كانت طويلة ودموية، وتخللها القصف الأمريكي الضخم لفيتنام الشمالية، وتلغيم موانئ الشمال، والقصف الجوي. كمبوديا.

أعلن كيسنجر في عام 1972 أن "السلام في متناول اليد" في فيتنام، لكن اتفاقيات باريس للسلام التي تم التوصل إليها في يناير 1973 لم تكن أكثر من مجرد مقدمة لاستيلاء الشيوعيين النهائي على الجنوب بعد عامين.

وفي عام 1973، بالإضافة إلى دوره كمستشار للأمن القومي، تم تعيين كيسنجر وزيرًا للخارجية، مما منحه سلطة لا منازع فيها في الشؤون الخارجية.

دفع الصراع العربي الإسرائيلي المتصاعد كيسنجر إلى القيام بأول ما يسمى بمهمة "مكوكية"، وهي نوع من الدبلوماسية الشخصية للغاية عالية الضغط التي اشتهر بها.

وقد ساعد اثنان وثلاثون يومًا من الرحلات المكوكية بين القدس ودمشق كيسنجر على صياغة اتفاق طويل الأمد لفك الارتباط بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وفي محاولة لتقليص النفوذ السوفييتي، تواصل كيسنجر مع منافسه الشيوعي الرئيسي، الصين، وقام برحلتين إلى هناك، بما في ذلك رحلة سرية للقاء رئيس الوزراء تشو إن لاي. وكانت النتيجة قمة نيكسون التاريخية في بكين مع الرئيس ماو تسي تونغ وإضفاء الطابع الرسمي في نهاية المطاف على العلاقات بين البلدين.

اتفاق الأسلحة الاستراتيجية

إن فضيحة ووترغيت التي أجبرت نيكسون على الاستقالة بالكاد أثرت على كيسنجر، الذي لم يكن على صلة بالتستر واستمر في منصب وزير الخارجية عندما تولى فورد منصبه في صيف عام 1974. لكن فورد استبدله كمستشار للأمن القومي في محاولة لإخفاء هويته. سماع المزيد من الأصوات حول السياسة الخارجية.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، ذهب كيسنجر مع فورد إلى فلاديفوستوك في الاتحاد السوفييتي، حيث التقى الرئيس بالزعيم السوفييتي ليونيد بريجنيف واتفقا على إطار عمل أساسي لاتفاق الأسلحة الاستراتيجية. توجت الاتفاقية جهود كيسنجر الرائدة في الانفراج الذي أدى إلى تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.

لكن مهارات كيسنجر الدبلوماسية كانت لها حدودها. وفي عام 1975، تم انتقاده لفشله في إقناع إسرائيل ومصر بالموافقة على المرحلة الثانية من فك الارتباط في سيناء.

وفي الحرب الهندية الباكستانية عام 1971، تعرض نيكسون وكيسنجر لانتقادات شديدة بسبب ميلهما نحو باكستان. وسُمع كيسنجر وهو يصف الهنود بـ "الأوغاد" - وهي ملاحظة قال لاحقًا إنه يندم عليها.

ومثل نيكسون، كان يخشى انتشار الأفكار اليسارية في نصف الكرة الغربي، وكانت أفعاله ردًا على ذلك تثير شكوكًا عميقة في واشنطن لدى العديد من الأمريكيين اللاتينيين لسنوات قادمة.

ففي عام 1970، تآمر مع وكالة المخابرات المركزية حول أفضل السبل لزعزعة الاستقرار والإطاحة بالرئيس التشيلي الماركسي المنتخب ديمقراطياً سلفادور الليندي، في حين قال في مذكرة في أعقاب الانقلاب الدموي في الأرجنتين عام 1976 إنه ينبغي تشجيع الدكتاتوريين العسكريين.

وعندما خسر فورد أمام جيمي كارتر، الديمقراطي، في عام 1976، كانت أيام كيسنجر في أجنحة السلطة الحكومية قد انتهت إلى حد كبير. ونأى الجمهوري التالي في البيت الأبيض، رونالد ريغان، بنفسه عن كيسنجر، الذي اعتبره خارجاً عن دائرة ناخبيه المحافظة.

وبعد تركه الحكومة، أنشأ كيسنجر شركة استشارية عالية التكلفة وعالية القوة في نيويورك، والتي قدمت المشورة لنخبة الشركات في العالم. عمل في مجالس إدارة الشركات وفي العديد من منتديات السياسة الخارجية والأمن، وكتب الكتب، وأصبح معلقًا إعلاميًا منتظمًا في الشؤون الدولية.

وبعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، اختار الرئيس جورج دبليو بوش كيسنجر لرئاسة لجنة تحقيق. لكن غضب الديمقراطيين الذين رأوا تضاربا في المصالح مع العديد من عملاء شركته الاستشارية أجبر كيسنجر على التنحي من المنصب.

طلق من زوجته الأولى، آن فلايشر، في عام 1964، وتزوج من نانسي ماجينيس، مساعدة حاكم نيويورك نيلسون روكفلر، في عام 1974. وأنجب طفلين من زوجته الأولى.

رويترز