أحمد بن محمد: شهداء الوطن جسدوا أسمى معاني حب الوطن والتضحية من أجله

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في تدوينة بمناسبة
"يوم الشهيد"، إن يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام يمثل
ذكرى وطنية عزيزة.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «يمثل يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام ذكرى وطنية عزيزة ... شهداء الوطن جسدوا أسمى معاني حب الوطن والتضحية من أجله وتلبية نداء الواجب في كل مكان وزمان.. رحم الله شهداء الإمارات وأدام على بلادنا الأمن والأمان والعز والرخاء.».
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