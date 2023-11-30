أحمد بن محمد: شهداء الوطن جسدوا أسمى معاني حب الوطن والتضحية من أجله

قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في تدوينة بمناسبة

"يوم الشهيد"، إن يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام يمثل

ذكرى وطنية عزيزة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «يمثل يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام ذكرى وطنية عزيزة ... شهداء الوطن جسدوا أسمى معاني حب الوطن والتضحية من أجله وتلبية نداء الواجب في كل مكان وزمان.. رحم الله شهداء الإمارات وأدام على بلادنا الأمن والأمان والعز والرخاء.».

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