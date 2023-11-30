قضايا فساد طالت أموال زكاة وامتحانات التوفل

MENAFN - Khaberni) خبرني - تنظر إحدى هيئات جنايات الفساد في قضية تتجاوز مبالغها المالية 700 ألف دينار، وتتعلق بتلاعب أحد المتهمين بامتحانات التوفل قبل سنوات باستغلالها ماليا، عبر الذين لم يتمكنوا من الحصول على هذه الشهادة مقابل مبالغ مالية من خلال أساليب مختلفة وغير قانونية وذلك وفق ما نشرته صحيفة "الرأي".

وتنظرالهيئة في قضية كبيرة تتعلق باتهامات لأحد المسؤولين السابقين «بمركز أبحاث»، ويوجد فيها أكثر من 180 شاهدا وعدد ملفاتها يتجاوز ال 28 ملفا من الحجم الكبير، وتستمع الهيئة حاليا للشهود والخبراء، واستغرق النظر فيها قرابة سبع سنوات مابين وجودها في هيئة النزاهة وما بين الاستماع لعدد كبير من الشهود حيث تصل شبهة الفساد فيها الى أكثر من مليوني دينار

وفي سياق متصل، تنظر هيئتان متخصصتان بجنايات الفساد في قضيتين، تتعلقان باتهامات لأعضاء في لجنتي زكاة متهمين باختلاسات وتلاعب في الأموال

وتنظر إحدى هيئات جنايات الفساد، في قضية تتعلق بشركة مساهمة تعمل بمنح القروض المالية بتهم الاستثمار الوظيفي، وتم توجيه تهم لعدة من المتهمين إثر تقديم قروض بدون ضمانات كافية؛ مما أدى إلى الإضرار بالمساهمين والحاق خسائر فادحة بالشركة تقدر بالملايين

وفي قضية أخرى، ولأول مرة تنظر إحدى الهيئات المتخصصة بجنايات الفساد في تهم موجهة لموظف في دائرة حكومية تتعلق ب"تضخم ثروته»، إذ ان المتهم قد أفصح عن أمواله وفق قانون إقرار الذمة المالية وفقا لمن ينطبق عليهم القانون الذي طبق في عام 2008 وهم كبار المسؤولين والنواب والموظفين العاملين في المال العام، وتبين أن ذمته المالية قد تضخمت عمّا كانت عليه و لم يتمكن من إثبات دخول هذه الأموال الى حسابه الخاص ما ادى لتحويله لهيئة النزاهة ثم الى القضاء

فيما تنظر المحكمة بقضايا تتعلق باتهامات لأحد المسؤولين السابقين في البريد الأردني والبالغ حجم الأموال المتهم بها قرابة 13 مليون دينار وفيها عدد من الشهود ومن المتوقع ان يصدر الحكم بها خلال الأشهر القليلة المقبلة

وفي سياق متصل، تنظر الهيئة القضائية المتخصصة بالفساد بتهم تتعلق بمراكز أعلاف في احدى المحافظات المجاورة للعاصمة، والتي نتجت عن تلاعب مالي في عملية التوزيع

وتنظر محكمة صلح جزاء عمان في قضية تتعلق بصندوق التكافل التابع لنقابة الأطباء لعام 2019، وفيها عدد من المتهمين بمبالغ مالية تصل لأكثر من ستة ملايين دينار، فيما تنظر في قضية أخرى تتعلق بعملية تزوير مكررة لشيكات بنكية صادرة عن مستشفيات وشركات أخرى والتلاعب بقيمتها وتزويرها وصرفها من البنوك