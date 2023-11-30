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بدء توقيع عقود عمل «مواطن دارس» في القطاع الصحي الخاص

11/30/2023 12:27:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن القطاع الصحي الخاص في الدولة بدأ توقيع ((عقد عمل مواطن دارس)) مع عدد من المواطنين الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة الجامعية، والمنضمين لبرنامج تطوير كوارد القطاع الصحي ضمن مبادرات ((نافس)). يأتي ذلك بعد أن قامت شركة الخدمات الصحية والطبية ((HMS)) بتوقيع ((عقد عمل مواطن دارس)) مع عدد من الطلبة المواطنين في تخصصات طبية متنوعة، مثل التمريض والتصوير الطبي والمختبرات الطبية، حيث سيتم بموجب هذه العقود توفير فرص تدريب عملية للمواطنين المعنيين، في مستشفى القرهود ومستشفى مردف أثناء فترة الدراسة، إضافة لضمان فرص وظيفية ملائمة لهم في تخصصاتهم ذاتها بعد تخرجهم من البرنامج بنجاح. ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤسسات القطاع الصحي لاستثمار المميزات التي يوفرها ((عقد عمل مواطن دارس)) عبر توقيع مثل هذا العقد مع المواطنين المنضمين إلى ((برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي))، والتي تشمل احتساب المواطن الدارس المعين في الشركة بهذا العقد ضمن نسب التوطين المطلوبة. ويبلغ عدد الطلاب المتدربين في ((برنامج)) تطوير كوادر القطاع الخاص حالياً أكثر من 2300 طالب، فيما يستهدف البرنامج 2000 طالب مواطن سنوياً. وكانت الوزارة وبالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ((نافس)) استحدثت عقد عمل جديد تحت مسمى ((عقد عمل مواطن دارس)) وهو عقد عمل بين صاحب العمل ومواطن دارس ملتحق بالدراسة ضمن إحدى البرامج المدعومة والمعتمدة من قبل المجلس، يحصل بموجبه المواطن على مكافأة شهرية لا تقل عن 4 آلاف درهم بالتوازي مع تسجيله في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة. ويتوجب على الشركات تعديل عقد عمل المواطن الدارس بعد التخرج إلى عقد عمل مواطن وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة وتعديل مستوى راتبه بما يتوافق مع أنظمة الشركة في المهن ذاتها، وبشرط ألا تقل مدة العقد بعد التعديل عن مدة الدراسة خلال مدة عقد مواطن دارس على الأقل وفي مهنة في نفس مجال التخصص. وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية: إن عقد عمل المواطن الدارس يحقق منافع كبيرة لطرفيه، حيث يحصل الطالب المواطن على فرصة تدريب في مجال تخصصه تقوده الى الوظيفة في التخصص ذاته بعد تخرجه من الجامعة، فيما يدعم هذا العقد الشركات المستهدفة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها. من جانبها، قالت ريما السيد، رئيسة الموارد البشرية لشركة الخدمات الصحية والطبية ((HMS)): ((تماشياً مع مبادرة ((المواطن الدارس)) قامت إدارة الموارد البشرية في المجموعة بالتنسيق مع الإدارات المختصة في جميع شركاتها المتمثلة بمستشفى القرهود ومستشفى مردف ومركز الفيفا الطبي المتميز - دبي ومركز دي اكس بون المتميز، بإعداد برنامج تدريبي يتوافق مع البرنامج الأكاديمي المعتمد للطلبة وشروط هيئة الصحة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على المساهمة في تدريب وتأهيل الطلبة المنتسبين للقطاع ، بهدف إنشاء كادر طبي مؤهل من مواطني الدولة، وتوظيفهم في الرعاية الصحية مستقبلا)).

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