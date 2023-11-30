رئيس الحكومة اللبنانية يصل إلى البلاد للمشاركة في COP28

وصل دولة نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية إلى البلاد اليوم لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".

وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.