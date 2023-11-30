حمدان بن محمد: ستبقى بطولات الشهداء وما جسدوه من قيم الوفاء مصدر إلهام لجميع أبناء الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إنه في "يوم الشهيد" نستذكر بكل فخر تضحيات كوكبة من أبناء الإمارات الذين سطروا أروع معاني التضحية من أجل الوطن ...
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «في يوم الشهيد، نستذكر بكل فخر تضحيات كوكبة من أبناء الإمارات الذين سطروا أروع معاني التضحية من أجل الوطن ... ستبقى بطولاتهم وما جسدوه من قيم الوفاء مصدر إلهام لجميع أبناء الإمارات وأجيالنا المقبلة.».
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