حمدان بن محمد: ستبقى بطولات الشهداء وما جسدوه من قيم الوفاء مصدر إلهام لجميع أبناء الإمارات

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إنه في "يوم الشهيد" نستذكر بكل فخر تضحيات كوكبة من أبناء الإمارات الذين سطروا أروع معاني التضحية من أجل الوطن ...

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «في يوم الشهيد، نستذكر بكل فخر تضحيات كوكبة من أبناء الإمارات الذين سطروا أروع معاني التضحية من أجل الوطن ... ستبقى بطولاتهم وما جسدوه من قيم الوفاء مصدر إلهام لجميع أبناء الإمارات وأجيالنا المقبلة.».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز