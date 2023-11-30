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رئيس نيجيريا يصل إلى البلاد للمشاركة في «COP28»

11/30/2023 12:27:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل فخامة بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية إلى البلاد اليوم لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

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