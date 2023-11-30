رئيس نيجيريا يصل إلى البلاد للمشاركة في «COP28»

رئيس نيجيريا يصل إلى البلاد للمشاركة في «COP28»
التاريخ
11/30/2023 12:27:24 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وصل فخامة بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية إلى البلاد اليوم لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".
وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
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