مكتوم بن محمد: بطولات شهدائنا ستبقى منارةً تضيء طريق العطاء للوطن

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إنه في يوم الشهيد نستذكر تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن وأرضه وعزته.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: « في يوم الشهيد نستذكر تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن وأرضه وعزته، ونقف إجلالًا لأمهات الشهداء وذويهم الذين فقدوا أبناءهم في سبيله.. بطولات شهدائنا ستبقى منارةً تضيء طريق العطاء للوطن، فلا حب يعلو فوق حب الإمارات.».
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