مكتوم بن محمد: بطولات شهدائنا ستبقى منارةً تضيء طريق العطاء للوطن

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إنه في يوم الشهيد نستذكر تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن وأرضه وعزته.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: « في يوم الشهيد نستذكر تضحيات أبناء الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن وأرضه وعزته، ونقف إجلالًا لأمهات الشهداء وذويهم الذين فقدوا أبناءهم في سبيله.. بطولات شهدائنا ستبقى منارةً تضيء طريق العطاء للوطن، فلا حب يعلو فوق حب الإمارات.».

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