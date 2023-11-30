محمد بن راشد: يوم الشهيد يوم فخر واستذكار لتضحيات وبطولات أبناء الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن "يوم الشهيد" هو يوم فخر للوطن واستذكار لتضحيات وبطولات أبناء الوطن.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «يوم الشهيد يوم فخر للوطن.. يوم استذكار لتضحيات وبطولات أبناء الوطن ... يوم تقدير لأمهات وآباء أبطال الوطن من الشهداء.. يوم سيظل محفوراً في ذاكرة أجيال الإمارات لتستمر جهودهم وتضحياتهم من أجل عزة ورفعة هذا الوطن الغالي العزيز.».

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