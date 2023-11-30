محمد بن راشد: يوم الشهيد يوم فخر واستذكار لتضحيات وبطولات أبناء الوطن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن "يوم الشهيد" هو يوم فخر للوطن واستذكار لتضحيات وبطولات أبناء الوطن.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «يوم الشهيد يوم فخر للوطن.. يوم استذكار لتضحيات وبطولات أبناء الوطن ... يوم تقدير لأمهات وآباء أبطال الوطن من الشهداء.. يوم سيظل محفوراً في ذاكرة أجيال الإمارات لتستمر جهودهم وتضحياتهم من أجل عزة ورفعة هذا الوطن الغالي العزيز.».
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