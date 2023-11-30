11 بنكاً تكتتب فى سندات توريق هيئة المجتمعات العمرانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اكتتب 11 بنكاً فى إصدار سندات توريق بقيمة 15 مليار جنيه لصالح المجتمعات العمرانية، والذى طرحته الهيئة قبل أيام.
واستحوذ البنك التجارى الدولى على 33.3% من إجمالى قيمة الإصدار بقيمة تصل إلى 4.9 مليار جنيه، فيما حصل البنك الأهلى المصرى على 13.3% بقيمة بلغت 1.9 مليار جنيه، وبنك مصر 5.9% بقيمة 885 مليون جنيه. وبلغت حصة بنك القاهرة من الإصدار 6.7% بقيمة مليار جنيه، وحصل بنك فيصل الاسلامى على 300 مليون جنيه بحصة تقدر بنحو 2%، و((الإمارات دبى الوطنى)) 795 مليون جنيه، بحصة تقدر بنحو 5.3% من إجمالى قيمة الإصدار، وبلغت حصة ((أبوظبى الأول)) 4.3% بإجمالى قيمة تم الاكتتاب بها 645 مليون جنيه.
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ووفقاً لمصادر لـ((البورصة))، بلغت حصة بنك قطر الوطنى الأهلى 1.5 مليار جنيه بنسبة 10% من كامل الإصدار، وذهبت 3.8% لبنك التعمير والإسكان بقيمة 570 مليون جنيه، و300 مليون جنيه للمصرف المتحد بنسبة 2% من إجمالى الإصدار، وأخيراً استحوذ بنك قناة السويس على 13.3% بقيمة 1.99 مليار جنيه.
ويعد الإصدار الثانى من البرنامج الثالث من سندات شركة التعمير للتوريق، بإدارة كل من شركتى ((الأهلى فاروس)) و((سى آى كابيتال))، و((البنك التجارى الدولى)) والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه كشريحة ثانية من برنامج إصدارات مُتعددة بمبلغ 30 مليار جنيه.
كما يعد ثانى أكبر إصدار سندات توريق فى تاريخ السوق المصرى، بعد إغلاق أكبر إصدار فى السوق بقيمة 20 مليار جنيه فى سبتمبر 2022 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية أيضاً.
وجرى الإصدار على أربع شرائح بقيمة 1.3 مليار جنيه للشريحة الأولى أجل سنة، و3.9 مليار جنيه للشريحة الثانية أجل 3 سنوات، و4.8 مليار جنيه للشريحة الثالثة 5 سنوات، و5 مليارات جنيه للشريحة الرابعة 7 سنوات.
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