11 بنكاً تكتتب فى سندات توريق هيئة المجتمعات العمرانية

MENAFN - Al-Borsa News) اكتتب 11 بنكاً فى إصدار سندات توريق بقيمة 15 مليار جنيه لصالح المجتمعات العمرانية، والذى طرحته الهيئة قبل أيام.

واستحوذ البنك التجارى الدولى على 33.3% من إجمالى قيمة الإصدار بقيمة تصل إلى 4.9 مليار جنيه، فيما حصل البنك الأهلى المصرى على 13.3% بقيمة بلغت 1.9 مليار جنيه، وبنك مصر 5.9% بقيمة 885 مليون جنيه. وبلغت حصة بنك القاهرة من الإصدار 6.7% بقيمة مليار جنيه، وحصل بنك فيصل الاسلامى على 300 مليون جنيه بحصة تقدر بنحو 2%، و((الإمارات دبى الوطنى)) 795 مليون جنيه، بحصة تقدر بنحو 5.3% من إجمالى قيمة الإصدار، وبلغت حصة ((أبوظبى الأول)) 4.3% بإجمالى قيمة تم الاكتتاب بها 645 مليون جنيه.

موضوعاتجنى الأرباح يقود EGX30 للهبوط للجلسة الثانية بتداولات 5.5 مليار جنيه ((دايس)) تعد استراتيجية توسعية جديدة للفترة المقبلة البورصة تتراجع 1.44% في الختام بتداولات 5.5 مليار جنيه

ووفقاً لمصادر لـ((البورصة))، بلغت حصة بنك قطر الوطنى الأهلى 1.5 مليار جنيه بنسبة 10% من كامل الإصدار، وذهبت 3.8% لبنك التعمير والإسكان بقيمة 570 مليون جنيه، و300 مليون جنيه للمصرف المتحد بنسبة 2% من إجمالى الإصدار، وأخيراً استحوذ بنك قناة السويس على 13.3% بقيمة 1.99 مليار جنيه.

ويعد الإصدار الثانى من البرنامج الثالث من سندات شركة التعمير للتوريق، بإدارة كل من شركتى ((الأهلى فاروس)) و((سى آى كابيتال))، و((البنك التجارى الدولى)) والمدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه كشريحة ثانية من برنامج إصدارات مُتعددة بمبلغ 30 مليار جنيه.

كما يعد ثانى أكبر إصدار سندات توريق فى تاريخ السوق المصرى، بعد إغلاق أكبر إصدار فى السوق بقيمة 20 مليار جنيه فى سبتمبر 2022 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية أيضاً.

وجرى الإصدار على أربع شرائح بقيمة 1.3 مليار جنيه للشريحة الأولى أجل سنة، و3.9 مليار جنيه للشريحة الثانية أجل 3 سنوات، و4.8 مليار جنيه للشريحة الثالثة 5 سنوات، و5 مليارات جنيه للشريحة الرابعة 7 سنوات.