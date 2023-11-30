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دانة غاز تعتزم استثمار 100 مليون دولار فى مصر خلال عامين

11/30/2023 12:25:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة دانة غاز الإماراتية ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار فى مصر خلال عامين، فيما استثمرت 12 مليون دولار فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بحسب القوائم المالية للشركة

وقال ريتشارد هال، رئيس شركة دانة غاز، فى اجتماعه مع وزير البترول، إنه سيتم ضخ 43 مليون دولار خلال عام 2024 ضمن استعداداتها لتنفيذ برنامج حفر مكثف خلال العام المقبل، بحسب بيان لوزارة البترول.

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وذكر أن برنامج الحفر سيكون بمناطق امتياز الشركة ويتضمن حفر 11 بئراً تنمويا و3 آبار استكشافية بهدف زيادة الإنتاج بمقدار حوالى 30 مليون قدم مكعبة غاز يومياً ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار، مشيراً إلى التزام الشركة بالعمل فى مصر والتوسع فيها.

وانخفض إنتاج“دانة غاز” فى مصر 14% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى نتيجة للاستثمار المحدود وانخفاض الحقول الطبيعية، بحسب القوائم المالية، كنها لفتت إلى أن الانخفاض أقل من المتوقع بنحو ما بين 20 إلى 30% فى حقول دلتا النيل نتيجة الإدارة النشطة للاحتياطيات وتحسين الإنتاج من الحقول المتقادمة.

وبحسب القوائم أنتجت الشركة بمعدل 22.6 ألف برميل النفط مكافىء يوميًا فى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى ما بين 110 ملايين قدم مكعبة من الغاز، و2275 برميل يوميًا من الغاز والمكثفات، و179 مليون طن يومياً من غاز البترول المسال.

وقالت الشركة، إنها تفاوضت على شروط جديدة مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية“إيجاس” من أجل تحرير الإمكانات وإطالة عمر الأصول، وتمت الموافقة على الاتفاقية الجديدة من قبل مجلس إدارة“إيجاس” وهى قيد التنفيذ بانتظار تصديق البرلمان.

وتوقعت الشركة زيادة استثماراتها فى مصر بمجرد توقيع شروط الامتياز الجديدة مع“إيجاس”، التى تضمنت تحسين الشروط الاقتصادية وترسية مباشرة لاستكشاف 296 كيلومتر مربع مساحة الأرض، مما يمكّن“دانة غاز” من تنفيذ برنامج التطوير الذى يتضمن حفر إجمالى 3 آبار استكشافية ضمن المساحة الجديدة، و8 آبار استكشافية وتنمية خلال 2024-2025.

وبحسب بيانات الشركة فإنها جمعت مستحقات بنحو 40 مليون دولار من مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، فيما يتبقى لها نحو 57 مليون دولار، وكشفت أن إيراداتها فى مصر بلغت 210 ملايين دولار خلال أول 9 أشهر مقابل 154 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

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