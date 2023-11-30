دانة غاز تعتزم استثمار 100 مليون دولار فى مصر خلال عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة دانة غاز الإماراتية ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار فى مصر خلال عامين، فيما استثمرت 12 مليون دولار فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، بحسب القوائم المالية للشركة
وقال ريتشارد هال، رئيس شركة دانة غاز، فى اجتماعه مع وزير البترول، إنه سيتم ضخ 43 مليون دولار خلال عام 2024 ضمن استعداداتها لتنفيذ برنامج حفر مكثف خلال العام المقبل، بحسب بيان لوزارة البترول.
موضوعات متعلقة
“بتروناس” تبدأ إنتاج الغاز من المرحلة العاشرة لحقول غرب الدلتا بـ2024 “دانة غاز” تعتزم ضخ 43 مليون دولار في مصر النفط يرتفع 2% عند التسوية ويُنهِي سلسلة خسائر امتدت لأربع جلسات
وذكر أن برنامج الحفر سيكون بمناطق امتياز الشركة ويتضمن حفر 11 بئراً تنمويا و3 آبار استكشافية بهدف زيادة الإنتاج بمقدار حوالى 30 مليون قدم مكعبة غاز يومياً ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار، مشيراً إلى التزام الشركة بالعمل فى مصر والتوسع فيها.
وانخفض إنتاج“دانة غاز” فى مصر 14% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى نتيجة للاستثمار المحدود وانخفاض الحقول الطبيعية، بحسب القوائم المالية، كنها لفتت إلى أن الانخفاض أقل من المتوقع بنحو ما بين 20 إلى 30% فى حقول دلتا النيل نتيجة الإدارة النشطة للاحتياطيات وتحسين الإنتاج من الحقول المتقادمة.
وبحسب القوائم أنتجت الشركة بمعدل 22.6 ألف برميل النفط مكافىء يوميًا فى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى ما بين 110 ملايين قدم مكعبة من الغاز، و2275 برميل يوميًا من الغاز والمكثفات، و179 مليون طن يومياً من غاز البترول المسال.
وقالت الشركة، إنها تفاوضت على شروط جديدة مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية“إيجاس” من أجل تحرير الإمكانات وإطالة عمر الأصول، وتمت الموافقة على الاتفاقية الجديدة من قبل مجلس إدارة“إيجاس” وهى قيد التنفيذ بانتظار تصديق البرلمان.
وتوقعت الشركة زيادة استثماراتها فى مصر بمجرد توقيع شروط الامتياز الجديدة مع“إيجاس”، التى تضمنت تحسين الشروط الاقتصادية وترسية مباشرة لاستكشاف 296 كيلومتر مربع مساحة الأرض، مما يمكّن“دانة غاز” من تنفيذ برنامج التطوير الذى يتضمن حفر إجمالى 3 آبار استكشافية ضمن المساحة الجديدة، و8 آبار استكشافية وتنمية خلال 2024-2025.
وبحسب بيانات الشركة فإنها جمعت مستحقات بنحو 40 مليون دولار من مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، فيما يتبقى لها نحو 57 مليون دولار، وكشفت أن إيراداتها فى مصر بلغت 210 ملايين دولار خلال أول 9 أشهر مقابل 154 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
MENAFN30112023000202011048ID1107512916
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.