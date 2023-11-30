سنتامين تحصل على حكم بعدم جواز الطعن على عقد السكرى

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة سنتامين المالكة لمنجم السكرى، حصولها على حكم قضائى نهائى بعدم جواز الطعن على عقد المنجم من قبل أطراف أخرى بخلاف الحكومة والشركة.وبذلك تكون الشركة قد أسدلت الستار على النزاع القضائى الممتد منذ سنوات، بخصوص المنجم الذى بدأ اقتسام الأرباح منذ 2016، وحصلت مصر من خلالها على ما يقرب من 812 مليون دولار ما بين إتاوات ونصيب فى الأرباح، بحسب إفصاحات البورصة.

وحصلت مصر على أولى دفعات اقتسام الأرباح فى 2016 بواقع 18.3 مليون دولار، وفى 2017 ارتفعت المدفوعات إلى 112 مليون دولار، وتراجعت إلى 76.4 مليون دولار فى 2018، قبل أن ترتفع هامشيًا إلى 87.1 مليون دولار فى 2019.

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وخلال عام 2020، حصلت مصر على أكبر دفعة من توزيعات الأرباح بواقع 174.3 مليون دولار، وفى 2021 تراجعت إلى 75.2 مليون دولار، وخلال العام الماضى تراجعت المدفوعات إلى 35.5 مليون دولار فى 2022، وتعافت بشكل كبير خلال أول 9 أشهر من 2023 لتصل إلى 87 مليون دولار.

وتلك المبالغ بخلاف الإتاوات التى تراوحت بين 17.3 و24.8 مليون دولار سنويًا تمثل 3% من الذهب المُباع وفق اتفاق الشركة مع الحكومة.

وأنتج منجم السكر نحو 5.5 مليون أوقية منذ بداية الإنتاج بينها 320 ألف أوقية خلال أول أشهر من العام الحالى، وتبلغ احتياطيات المنجم نحو 6 ملايين أوقية ذهب، بحسب ما قاله مارتن هورجان، الرئيس التنفيذى للشركة.

وتتبنى الشركة خطة لزيادة فترة حياة منجم السكرى، سترفع معدل الإنتاج إلى متوسط 506 ألاف أوقية سنويًا خلال السنوات التسع المقبلة، ونحو 475 ألف أوقية خلال السنوات من 2024 إلى 2034.