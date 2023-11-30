3 مؤسسات دولية تمول تنويع الاقتصاد فى مصر بـ593 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) كشف البنك الأفريقى للتنمية، أن مصر بصدد اقتراض 362 مليون دولار خلال العام المالى الحالى و231 مليون دولار العام المالى المقبل لتمويل برنامج دعم القطاع الخاص.

وذكر البنك، أنه سيقوم بتوفير 262 مليون دولار خلال العامين الماليين الحالى والمقبل، بواقع 131 مليون دولار لكل منهما، فيما ستوفر الجايكا اليابانية 131 مليون دولار خلال العام المالى الحالى.

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وكشف أن صندوق التعاون من أجل التنمية الاقتصادية الكورى سيوفر 200 مليون دولار بواقع 100 مليون دولار لكل سنة، وذكر أن مدة القرض الذى سيقدمه لمصر تصل إلى 25 عام بينها 8 سنوات فترة سماح، وأن فائدة القرض تشمل سعر الأساس بجانب هامش اقراض يصل إلى 0.8% سنويًا، بخلاف هامش تكلفة تمويل يحدده البنك كل 6 أشهر.

وتعتمد مصر على المؤسسات الدولية لتوفير تمويلات لسد الفجوة التمويلية من السيولة بالعملة الأجنبية، فى ظل صعوبة الوصول للأسواق الدولية، نتيجة انخفاض تصنيفها الائتمانى وارتفاع علاوة المخاطر فى ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية.

وكشف البنك، أن المكون الأول من البرنامج سيكون له تأثير مباشر على تطوير القطاع الخاص عبر توفير أعمال تمكن الشركات من ممارسة أعمالها، وتقويم مناخ المنافسة والعدالة التجارية.

وذكر أن المكون الثانى يشمل زيادة فاعلية القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى وجه الخصوص الصناعة والتصنيع الزراعى، والانتقال الأخضر عبر تعزيز الاستثمارات فى الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات.

ويستهدف البرنامج رفع نسبة الاستثمارات الخاصة للناتج المحلى الإجمالى إلى 4.3% بنهاية العام المالى المقبل إلى 4.3% مقابل 3.3% العام المالى 2021/2022.

ولفت إلى أنه من المستهدف خفض الفترات التى تستغرقها الشركات للحصول على رخصة تشغيل إلى 10 أيام بدلًا من 28 يوما، وزيادة نسبة القيمة المضافة لقطاع التصنيع إلى الناتج المحلى لنحو 17% فى 2025 مقابل 14.2% فى 2021.

كما يستهدف تخصيص 30 ألف كيلو متر مربع من أراضى الدولة لتدشين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول 2025 مقابل 5500 كيلومتر فى 2022.

وذكر أن هناك إجراءات كانت مطلوبة من مصر للموافقة على البرنامج من قبل الجهات الدولية بينها، إلغاء إعفاءات الشركات الحكومية من الضرائب، وتعيين مجلس أعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار.