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الذهب يعزز مكاسبه ويغلق على ارتفاع

11/30/2023 12:25:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلقت أسعار الذهب تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع ليعزز من مكاسبه.

و صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.35% أو 6.9 دولار عند 2067.1 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ الخامس عشر من مايو الماضي.

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بينما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 102.76 نقطة، بعد أن لامس 102.47 نقطة وهو أدنى مستوى منذ الحادي عشر من أغسطس.

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