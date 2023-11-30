الذهب يعزز مكاسبه ويغلق على ارتفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت أسعار الذهب تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع ليعزز من مكاسبه.
و صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.35% أو 6.9 دولار عند 2067.1 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ الخامس عشر من مايو الماضي.
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بينما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 102.76 نقطة، بعد أن لامس 102.47 نقطة وهو أدنى مستوى منذ الحادي عشر من أغسطس.
أ ش أ
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