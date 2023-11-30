المملكة القابضة تشتري حصة الوليد بن طلال في سيتي جروب مقابل 450 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة المملكة القابضة السعودية يوم الأربعاء إنها رفعت حصتها في سيتي جروب إلى 2.2 بالمئة بعد الاستحواذ على حصة رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال في البنك مقابل نحو 450 مليون دولار.
وقالت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية“تعلن شركة المملكة القابضة عن شراء الأسهم التي يتملكها رئيس مجلس إدارة الشركة، صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، في سيتي جروب”. وذكر الإفصاح أن القيمة الإجمالية لتلك الأسهم تبلغ 1.68 مليار ريال سعودي (449.6 مليون دولار).
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وأضافت الشركة في الإفصاح“ترتفع بذلك حصة شركة المملكة القابضة في سيتي جروب من 1.63 بالمئة إلى 2.2 بالمئة”.
وبنك سيتي جروب مدرج في بورصة وول ستريت الأمريكية.
وذكرت المملكة القابضة في الإفصاح“تم إبرام هذه الصفقة كجزء من خطط الشركة الاستراتيجية” دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وجنى الأمير الوليد مئات الملايين من الدولارات من الاستثمار باستقلالية كاملة تقريبا في شركات متنوعة من أوبر إلى تويتر المعروف الآن باسم إكس.
كما برز الوليد على الساحة العالمية بعد أن ساهم مساهمة ناجحة في سيتي جروب في التسعينيات عندما عانى البنك بسبب خسائر القروض في أمريكا اللاتينية وانهيار سوق العقارات الأمريكية. كما كان من أوائل المستثمرين في شركة أبل.
وفي العام الماضي، باع الأمير الملياردير حصة تبلغ 16.87 بالمئة في المملكة القابضة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة.
ويمتلك الوليد حصة تبلغ 78.1 بالمئة في المملكة القابضة أما الخمسة بالمئة الباقية في أسهم الشركة فمدرجة للتداول في البورصة السعودية.
وجاءت الصفقة بعد أكثر من أربع سنوات من إلقاء القبض على الأمير الوليد في حملة لمكافحة الفساد أمر بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واحتُجز لمدة ثلاثة أشهر تقريبا في فندق ريتز كارلتون بالرياض مع العشرات من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.
وأُطلق سراح معظم المحتجزين بعد التوصل إلى تسويات مالية، وقال الأمير الوليد في مارس 2018 إنه أبرم صفقة خاصة وسرية مع الحكومة.
رويترز
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