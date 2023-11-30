المملكة القابضة تشتري حصة الوليد بن طلال في سيتي جروب مقابل 450 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة المملكة القابضة السعودية يوم الأربعاء إنها رفعت حصتها في سيتي جروب إلى 2.2 بالمئة بعد الاستحواذ على حصة رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال في البنك مقابل نحو 450 مليون دولار.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية“تعلن شركة المملكة القابضة عن شراء الأسهم التي يتملكها رئيس مجلس إدارة الشركة، صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، في سيتي جروب”. وذكر الإفصاح أن القيمة الإجمالية لتلك الأسهم تبلغ 1.68 مليار ريال سعودي (449.6 مليون دولار).

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وأضافت الشركة في الإفصاح“ترتفع بذلك حصة شركة المملكة القابضة في سيتي جروب من 1.63 بالمئة إلى 2.2 بالمئة”.

وبنك سيتي جروب مدرج في بورصة وول ستريت الأمريكية.

وذكرت المملكة القابضة في الإفصاح“تم إبرام هذه الصفقة كجزء من خطط الشركة الاستراتيجية” دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وجنى الأمير الوليد مئات الملايين من الدولارات من الاستثمار باستقلالية كاملة تقريبا في شركات متنوعة من أوبر إلى تويتر المعروف الآن باسم إكس.

كما برز الوليد على الساحة العالمية بعد أن ساهم مساهمة ناجحة في سيتي جروب في التسعينيات عندما عانى البنك بسبب خسائر القروض في أمريكا اللاتينية وانهيار سوق العقارات الأمريكية. كما كان من أوائل المستثمرين في شركة أبل.

وفي العام الماضي، باع الأمير الملياردير حصة تبلغ 16.87 بالمئة في المملكة القابضة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة.

ويمتلك الوليد حصة تبلغ 78.1 بالمئة في المملكة القابضة أما الخمسة بالمئة الباقية في أسهم الشركة فمدرجة للتداول في البورصة السعودية.

وجاءت الصفقة بعد أكثر من أربع سنوات من إلقاء القبض على الأمير الوليد في حملة لمكافحة الفساد أمر بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واحتُجز لمدة ثلاثة أشهر تقريبا في فندق ريتز كارلتون بالرياض مع العشرات من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.

وأُطلق سراح معظم المحتجزين بعد التوصل إلى تسويات مالية، وقال الأمير الوليد في مارس 2018 إنه أبرم صفقة خاصة وسرية مع الحكومة.

رويترز