صندوق سعودي يمدد أجل وديعة بقيمة 3 مليارات دولار في باكستان لعام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال البنك المركزي الباكستاني في بيان يوم الأربعاء إن الصندوق السعودي للتنمية مدد أجل وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لباكستان لمدة عام آخر.
وأضاف البيان أنه تم توقيع الاتفاق بشأن الوديعة في الأساس عام 2021 وتم تمديد أجل الوديعة بعد ذلك في عام 2022.
موضوعات متعلقة
البنك الدولى: 3.4% تراجع الإقتصاد التونسي من الناتج المحلي بحلول 2030 لبنان يطرح مناقصة لشراء 30 ألف طن قمح رئيسا الإمارات وكوبا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
رويترز
MENAFN30112023000202011048ID1107512911
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.