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صندوق سعودي يمدد أجل وديعة بقيمة 3 مليارات دولار في باكستان لعام

11/30/2023 12:25:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال البنك المركزي الباكستاني في بيان يوم الأربعاء إن الصندوق السعودي للتنمية مدد أجل وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لباكستان لمدة عام آخر.

وأضاف البيان أنه تم توقيع الاتفاق بشأن الوديعة في الأساس عام 2021 وتم تمديد أجل الوديعة بعد ذلك في عام 2022.

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رويترز

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