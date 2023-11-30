((دايس)) تعد استراتيجية توسعية جديدة للفترة المقبلة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعكف شركة دايس للملابس والمنسوجات على وضع خطة استراتيجية متكاملة توسعاتها، خلال الفترة المقبلة، تتضمن معدلات النمو المستهدفة، وخطة التصدير، والمبيعات المحلية، بالإضافة إلى توسعات الفروع، وفقًا لـ((فيكتور فخرى))، رئيس القطاع المالى للشركة.
وأضاف ))فخرى” لـ((البورصة))، أن الشركة استطاعت مضاعفة أرباحها، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، بالرغم من التحديات التى تواجه قطاع الصناعة فى الفترة الحالية متمثلة فى التحديات المتعلقة باستيراد المواد الخام.
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ونمت أرباح الشركة بنسبة 616%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى لتصل إلى 278.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 38.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وارتفعت مبيعات الشركة لتصل إلى 2.27 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 1.46 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وفق الإيضاحات المتممة فإن صافى إيرادات دعم الصادرات فى 9 أشهر قفز إلى 95.7 مليون جنيه، مقابل 26.1 مليون جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة نمو 263%.
وأوضحت، أن قيمة مشروعات الشركة تحت التنفيذ خلال 9 أشهر تصل إلى 23.5 مليون جنيه مقسمة إلى شراء ماكينات وأعمال إنشائية وأراضٍ بقيمة 18.1 مليون جنيه بينما بند شراء الأراضى بقيمة 5.3 مليون جنيه.
وفى وقت سابق من الشهر الجارى، قامت شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية بالتحالف مع ماجد توما بالاستحواذ على 545 مليون سهم من أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة لترتفع نسبة الأسهم المملوكة للتحالف من 32.9% إلى 63.36% فى إطار عرض الشراء الإجبارى المقدم من التحالف على ((دايس)).
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