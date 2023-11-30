-->

Thursday, 30 November 2023 09:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((دايس)) تعد استراتيجية توسعية جديدة للفترة المقبلة

11/30/2023 12:25:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعكف شركة دايس للملابس والمنسوجات على وضع خطة استراتيجية متكاملة توسعاتها، خلال الفترة المقبلة، تتضمن معدلات النمو المستهدفة، وخطة التصدير، والمبيعات المحلية، بالإضافة إلى توسعات الفروع، وفقًا لـ((فيكتور فخرى))، رئيس القطاع المالى للشركة.

وأضاف ))فخرى” لـ((البورصة))، أن الشركة استطاعت مضاعفة أرباحها، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، بالرغم من التحديات التى تواجه قطاع الصناعة فى الفترة الحالية متمثلة فى التحديات المتعلقة باستيراد المواد الخام.

موضوعات متعلقة جنى الأرباح يقود EGX30 للهبوط للجلسة الثانية بتداولات 5.5 مليار جنيه رئيس غرفة القاهرة يبحث مع سفير بيرو زيادة التعاون التجاري والاستثماري البورصة تتراجع 1.44% في الختام بتداولات 5.5 مليار جنيه

ونمت أرباح الشركة بنسبة 616%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى لتصل إلى 278.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 38.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وارتفعت مبيعات الشركة لتصل إلى 2.27 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 1.46 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وفق الإيضاحات المتممة فإن صافى إيرادات دعم الصادرات فى 9 أشهر قفز إلى 95.7 مليون جنيه، مقابل 26.1 مليون جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة نمو 263%.

وأوضحت، أن قيمة مشروعات الشركة تحت التنفيذ خلال 9 أشهر تصل إلى 23.5 مليون جنيه مقسمة إلى شراء ماكينات وأعمال إنشائية وأراضٍ بقيمة 18.1 مليون جنيه بينما بند شراء الأراضى بقيمة 5.3 مليون جنيه.

وفى وقت سابق من الشهر الجارى، قامت شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية بالتحالف مع ماجد توما بالاستحواذ على 545 مليون سهم من أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة لترتفع نسبة الأسهم المملوكة للتحالف من 32.9% إلى 63.36% فى إطار عرض الشراء الإجبارى المقدم من التحالف على ((دايس)).

MENAFN30112023000202011048ID1107512910

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث