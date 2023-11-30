((دايس)) تعد استراتيجية توسعية جديدة للفترة المقبلة

MENAFN - Al-Borsa News) تعكف شركة دايس للملابس والمنسوجات على وضع خطة استراتيجية متكاملة توسعاتها، خلال الفترة المقبلة، تتضمن معدلات النمو المستهدفة، وخطة التصدير، والمبيعات المحلية، بالإضافة إلى توسعات الفروع، وفقًا لـ((فيكتور فخرى))، رئيس القطاع المالى للشركة.

وأضاف ))فخرى” لـ((البورصة))، أن الشركة استطاعت مضاعفة أرباحها، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، بالرغم من التحديات التى تواجه قطاع الصناعة فى الفترة الحالية متمثلة فى التحديات المتعلقة باستيراد المواد الخام.

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ونمت أرباح الشركة بنسبة 616%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى لتصل إلى 278.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 38.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وارتفعت مبيعات الشركة لتصل إلى 2.27 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 1.46 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وفق الإيضاحات المتممة فإن صافى إيرادات دعم الصادرات فى 9 أشهر قفز إلى 95.7 مليون جنيه، مقابل 26.1 مليون جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة نمو 263%.

وأوضحت، أن قيمة مشروعات الشركة تحت التنفيذ خلال 9 أشهر تصل إلى 23.5 مليون جنيه مقسمة إلى شراء ماكينات وأعمال إنشائية وأراضٍ بقيمة 18.1 مليون جنيه بينما بند شراء الأراضى بقيمة 5.3 مليون جنيه.

وفى وقت سابق من الشهر الجارى، قامت شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية بالتحالف مع ماجد توما بالاستحواذ على 545 مليون سهم من أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة لترتفع نسبة الأسهم المملوكة للتحالف من 32.9% إلى 63.36% فى إطار عرض الشراء الإجبارى المقدم من التحالف على ((دايس)).