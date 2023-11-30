جنى الأرباح يقود EGX30 للهبوط للجلسة الثانية بتداولات 5.5 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع متعاملون بالبورصة المصرية، حدوث تعافى سريع لمؤشر البورصة الرئيسى من عمليات جنى الأرباح، ليعيد اختبار منطقة المقاومة الحالية خلال الجلسات القادمة، ثم يتبعه اختراق مستهدفات تاريخية جديدة.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضاً بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 24759 نقطة، بنهاية جلسة اليوم الأربعاء، متأثرًا بانخفاض سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 2.50% بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.25% لمستوى 5187 نقطة.
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كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.15% إلى مستوى 7533 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 1.26% عند مستوى 29637 نقطة.
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن وصول المؤشر لمستوى 25900 نقطة سيعنى انتهاء عملية جنى الأرباح ويليه ارتداد المؤشر بالصعود والوصول لمستهدفات 26000 نقطة بنهاية العام.
وأوضحت أن منطقة الدعم الحالية للمؤشر الرئيسى عند 24500 نقطة، سيختبرها فى إطار عمليات جنى الأرباح التى ستساعد المؤشر على التحول للارتفاع مع ظهور قوى شرائية مجددًا.
وأشارت إلى أن مؤشر EGX70 EWI، شهد ارتفاعًا فى معدلات السيولة مما جعله يستمر فى الصعود خلال الجلسات مدفوعًا برغبة المستثمرين فى التحوط من المخاطر الاقتصادية بشراء الأسهم.
وشهد السوق قيم تداولات 5.5 مليار جنيه، من خلال تداول 1.6 مليار سهم، بتنفيذ 142.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 67 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“الأهلى للتنمية” بنسبة 19.9%، و”أسكوم” بنسبة 19.9%.
وتراجعت أسعار 100 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“شركة أصول” بنحو 10.9%، وسهم“العربية لاستصلاح الأراضى” بنحو 5.9%، فيما لم تتغير أسعار 38 سهما، وانخفض رأس المال السوقى 1.13% لمستوى 1.66 تريليون جنيه.
وقالت سلمى أسامة، المحلل الفنى بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن تداولات المؤشر الرئيسى اليوم، كانت أعلى خط الاتجاه الصاعد الذى بدأ منذ مارس الماضى، كما أن أكثر الأسهم تأثيرا سلبيا على المؤشر الثلاثينى هى بلتون القابضة وأوراسكوم كونستراكشون ثم بالم هيلز.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 176.7 مليون جنيه و212 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 6.4% و10.1%، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافى تعاملات نحو 388.8 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 83.5%.
وسجل الأفراد 70.8% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافى بيع بقيمة 300.3 مليون جنيه و4.4 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 102.1 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 29.2% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 74.5 مليون جنيه و216.5 مليون جنيه، واتجهت المؤسسات المحلية إلى البيع بقيمة 88.5 مليون جنيه.
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