جنى الأرباح يقود EGX30 للهبوط للجلسة الثانية بتداولات 5.5 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) توقع متعاملون بالبورصة المصرية، حدوث تعافى سريع لمؤشر البورصة الرئيسى من عمليات جنى الأرباح، ليعيد اختبار منطقة المقاومة الحالية خلال الجلسات القادمة، ثم يتبعه اختراق مستهدفات تاريخية جديدة.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضاً بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 24759 نقطة، بنهاية جلسة اليوم الأربعاء، متأثرًا بانخفاض سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 2.50% بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.25% لمستوى 5187 نقطة.

موضوعات((دايس)) تعد استراتيجية توسعية جديدة للفترة المقبلة البورصة تتراجع 1.44% في الختام بتداولات 5.5 مليار جنيه ((موبكو)) للأسمدة تصدر 72% من إنتاجها أول 9 أشهر فى العام الحالى

كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.15% إلى مستوى 7533 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 1.26% عند مستوى 29637 نقطة.

وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن وصول المؤشر لمستوى 25900 نقطة سيعنى انتهاء عملية جنى الأرباح ويليه ارتداد المؤشر بالصعود والوصول لمستهدفات 26000 نقطة بنهاية العام.

وأوضحت أن منطقة الدعم الحالية للمؤشر الرئيسى عند 24500 نقطة، سيختبرها فى إطار عمليات جنى الأرباح التى ستساعد المؤشر على التحول للارتفاع مع ظهور قوى شرائية مجددًا.

وأشارت إلى أن مؤشر EGX70 EWI، شهد ارتفاعًا فى معدلات السيولة مما جعله يستمر فى الصعود خلال الجلسات مدفوعًا برغبة المستثمرين فى التحوط من المخاطر الاقتصادية بشراء الأسهم.

وشهد السوق قيم تداولات 5.5 مليار جنيه، من خلال تداول 1.6 مليار سهم، بتنفيذ 142.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 67 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“الأهلى للتنمية” بنسبة 19.9%، و”أسكوم” بنسبة 19.9%.

وتراجعت أسعار 100 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“شركة أصول” بنحو 10.9%، وسهم“العربية لاستصلاح الأراضى” بنحو 5.9%، فيما لم تتغير أسعار 38 سهما، وانخفض رأس المال السوقى 1.13% لمستوى 1.66 تريليون جنيه.

وقالت سلمى أسامة، المحلل الفنى بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن تداولات المؤشر الرئيسى اليوم، كانت أعلى خط الاتجاه الصاعد الذى بدأ منذ مارس الماضى، كما أن أكثر الأسهم تأثيرا سلبيا على المؤشر الثلاثينى هى بلتون القابضة وأوراسكوم كونستراكشون ثم بالم هيلز.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 176.7 مليون جنيه و212 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 6.4% و10.1%، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافى تعاملات نحو 388.8 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 83.5%.

وسجل الأفراد 70.8% من التعاملات، حيث سجل المصريين والأجانب صافى بيع بقيمة 300.3 مليون جنيه و4.4 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 102.1 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 29.2% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 74.5 مليون جنيه و216.5 مليون جنيه، واتجهت المؤسسات المحلية إلى البيع بقيمة 88.5 مليون جنيه.