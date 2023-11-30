مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 1.6 مليون برميل خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
زادت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، أن مخزونات النفط ارتفعت 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة 900 ألف برميل.
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فيما أضافت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 1.8 مليون برميل، وارتفع مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 5.2 مليون برميل.
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