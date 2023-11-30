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مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 1.6 مليون برميل خلال أسبوع

11/30/2023 12:25:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) زادت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، أن مخزونات النفط ارتفعت 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة 900 ألف برميل.

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فيما أضافت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 1.8 مليون برميل، وارتفع مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 5.2 مليون برميل.

أرقام

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